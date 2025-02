Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway zeigt sich zum Jahresanfang 2025 in robuster Verfassung. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 608,1 Milliarden Euro und einem Aktienkurs von 457,50 Euro verzeichnet das Unternehmen eine beachtliche Jahresentwicklung von plus 24,02 Prozent. Die monatliche Performance liegt bei einem Plus von 1,21 Prozent, wobei der Kurs derzeit 21,27 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief notiert.

Quartalszahlen in Sicht

Am 24. Februar 2025 wird das Unternehmen die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Besonders im Fokus steht dabei die erfolgreiche BYD-Beteiligung, die derzeit einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Warren Buffetts frühzeitige Investition in den chinesischen Elektrofahrzeughersteller aus dem Jahr 2008 erweist sich weiterhin als strategisch klug.

