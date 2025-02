Die TMX Group, der Betreiber der Toronto Stock Exchange, verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an den Finanzmärkten. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,4 Milliarden Euro und einem aktuellen Kurs von 33,70 Euro konnte die Aktie im vergangenen Monat ein Plus von 12,71 Prozent erzielen. Das Unternehmen steht kurz vor zwei bedeutenden Auftritten: Am 10. Februar wird TMX bei der UBS Financial Services Conference präsentieren, gefolgt von einer Teilnahme an der Bank of America Securities Financial Services Conference am 11. Februar.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die aktuellen Kennzahlen zeigen eine solide Position: Das für 2025 prognostizierte KGV liegt bei 25,22, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis 15,02 beträgt. Mit 277,8 Millionen ausstehenden Aktien und einem Cash-Flow pro Aktie von 2,24 Euro demonstriert das Unternehmen seine stabile Marktposition.

