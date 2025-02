Der Aktienkurs des britischen Energieriesen BP verzeichnete am Montagmorgen einen bemerkenswerten Anstieg von 6,5 Prozent auf 4,61 GBP im Londoner Handel. Diese positive Entwicklung folgt der Nachricht, dass der einflussreiche US-Hedgefonds Elliott Management eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen aufgebaut hat. Die Investmentgesellschaft plant, aktiv Einfluss auf die Unternehmensstrategie zu nehmen, um den Shareholder Value zu steigern. Diese Intervention kommt zu einem Zeitpunkt, an dem BP im Vergleich zu Wettbewerbern wie Shell und ExxonMobil eine schwächere Kursentwicklung aufweist.

Strategische Neuausrichtung erwartet

Mit Spannung wird der Kapitalmarkttag am 26. Februar erwartet, bei dem Konzernchef Murray Auchincloss die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens präsentieren wird. Im Fokus steht dabei eine mögliche Verstärkung des traditionellen Öl- und Gasgeschäfts. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den Aktienrückkaufplänen, die für 2025 ursprünglich mit mindestens 14 Milliarden Dollar angesetzt waren. Diese könnten im Rahmen der Strategieüberprüfung angepasst werden. Das Unternehmen hat bereits Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet und prüft die Einstellung von 30 Projekten seit dem vergangenen Juni.

