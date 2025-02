Die Technologieriese aus Cupertino steht vor bedeutenden Veränderungen in seiner Produktstrategie, die sich möglicherweise auf die Geschäftsentwicklung auswirken könnten. Entgegen bisheriger Erwartungen plant das Unternehmen die Einführung eines völlig überarbeiteten iPhone SE bereits Ende Februar, was deutlich früher ist als der ursprünglich prognostizierte Marktstart im ersten Quartal 2025. Diese strategische Entscheidung könnte die Marktposition des Unternehmens im mittleren Preissegment stärken. Das neue Modell wird sich durch ein modernisiertes Design, einen OLED-Bildschirm und fortschrittliche Funktionen wie Face ID auszeichnen. Bemerkenswert ist auch die geplante Integration eines eigenen 5G-Modems, wodurch die Abhängigkeit von externen Zulieferern reduziert wird. Diese technologischen Verbesserungen rechtfertigen nach Experteneinschätzungen einen höheren Verkaufspreis von bis zu 500 US-Dollar.

Produktionsherausforderungen beeinflussen Quartalsergebnis

Die Geschäftsentwicklung des Konzerns wird jedoch durch externe Faktoren beeinflusst. Ein schweres Erdbeben in Taiwan hat die Produktionskapazitäten des wichtigen Chip-Zulieferers TSMC beeinträchtigt. Der dadurch entstandene Schaden von etwa 161 Millionen US-Dollar wirkt sich auf die Lieferkette aus, was zu einer vorsichtigeren Umsatzprognose für das erste Quartal führt. TSMC, als bedeutender Chip-Produzent für das Unternehmen, erwartet nun Erlöse am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 25 bis 25,8 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung könnte sich kurzfristig auf die Verfügbarkeit der neuen iPhone-Modelle auswirken.

