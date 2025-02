Die Aktie von Bijou Brigitte verzeichnete am Montag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im Handelsverlauf. Der Schmuck- und Accessoires-Händler konnte an der XETRA-Börse einen deutlichen Kursgewinn von 2,7 Prozent verbuchen und erreichte damit einen Wert von 38,35 Euro. Bereits zu Handelsbeginn zeigte sich eine positive Tendenz mit einem Eröffnungskurs von 37,35 Euro, wobei das Handelsvolumen sich auf über tausend gehandelte Aktien belief. Diese Entwicklung ist besonders interessant im Kontext der jüngsten Marktbewegungen, da die Aktie im Mai dieses Jahres ein 52-Wochen-Hoch bei 44,70 Euro markierte, was einem Potenzial von mehr als 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht.

Historische Kursentwicklung im Fokus

Im Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate zeigt sich eine beachtliche Kursspanne. Während das Papier im August 2024 ein Jahrestief von 31,00 Euro verzeichnete, konnte es sich seitdem deutlich erholen. Die aktuelle Kursentwicklung deutet auf eine verbesserte Marktstimmung hin, wobei das Handelsgeschehen an verschiedenen Börsenplätzen eine konstante Nachfrage widerspiegelt. Am Handelsplatz Stuttgart wurde ebenfalls ein positiver Trend mit einem Kursplus von 1,5 Prozent beobachtet, was die breite Unterstützung der Aufwärtsbewegung unterstreicht.

