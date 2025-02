Die BrainChip-Aktie verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an der Tradegate-Börse. Mit einem Plus von 1,9 Prozent erreichte der Kurs 0,180 Euro, wobei das Handelsvolumen sich auf über 239.000 Aktien belief. Diese positive Entwicklung markiert eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 0,090 Euro, das Anfang September verzeichnet wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit 50 Prozent über dem Tiefststand, zeigt jedoch noch erheblichen Aufholbedarf zum Jahreshoch.

Ausblick auf kommende Finanzergebnisse

Die Anleger richten ihren Blick bereits auf die nächsten wichtigen Termine: Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 ist für den 26. Februar 2025 geplant. Im darauffolgenden Jahr werden die entsprechenden Resultate voraussichtlich am 4. März 2026 präsentiert. Trotz der aktuellen Kurserholung bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 0,320 Euro, das im Februar 2024 erreicht wurde, mit rund 78 Prozent weiterhin beträchtlich.

