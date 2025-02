DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages Tag der japanischen Staatsgründung geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump setzt seine Ankündigung vom Sonntag um und führt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA ein. Es gibt keine Ausnahmen für verbündete wie Kanada, Mexiko, Japan und Südkorea. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte, die Zölle sollen am 4. März in Kraft treten. "Das ist ein großer Deal", sagte Trump im Oval Office bei der Unterzeichnung der entsprechenden Dekrete. "Das ist der Anfang, um Amerika wieder reich zu machen." Es gebe "keine Ausnahmen". Die Stahl- und Aluminiumzölle sind nur die jüngsten in einer Reihe von Zolldrohungen und -auflagen, die Trump in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit ausgesprochen hat. Bislang hat Trump - zusätzlich zu früheren Zöllen - Zölle in Höhe von 10 Prozent auf alle chinesischen Waren verhängt und Kanada, Mexiko und Kolumbien Zölle in Höhe von 25 Prozent angedroht, bevor er sich mit deren Regierungen einigte. Trump hat außerdem angekündigt, dass er in dieser Woche so genannte "reziproke" Zölle auf praktisch alle Handelspartner erheben wird, um die Höhe der von ausländischen Staaten verhängten Zölle zu erreichen. Beamte der Regierung sagten nicht, ob diese Zölle zu den am Montag angekündigten Stahl- und Aluminiumzöllen hinzukommen würden. "Wenn sie uns belasten, belasten wir sie", sagte Trump am Montag im Oval Office.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE (19:00)

Nachfolgend die Prognosen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24 ggVj Zahl 4Q23 Nettoerlöse 1.542 +7% 16 1.437 Operative Kosten 701 +2% 16 689 EBITDA 845 +12% 16 754 Ergebnis nach Steuern/Dritten 461 +13% 14 407 Ergebnis je Aktie 2,53 +15% 16 2,20

CANCOM (08:00)

Nachfolgend die Prognosen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23 Umsatz 1.720 +13% 5 1.523 EBITDA 119 +3% 7 116 EBITDA-Marge 6,9 -- -- 7,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 36 -2% 7 37 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,07 +7% 6 1,00 Dividende je Aktie 0,93 -7% 7 1,00

Weitere Termine:

07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Unicredit SpA, Jahresergebnis

07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis

07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis

08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis

11:00 DE/Tui AG, HV

13:00 US/Coca-Cola Co, Jahresergebnis

19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,5% 3. Quartal: 7,4%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 22.021,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.074,75 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 21.782,50 -0,3% Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite 3.312,32 -0,3% Hang-Seng-Index 21.450,84 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 133,31 -11 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 21.911,74 +0,6% DAX-Future 22.039,00 +0,9% XDAX 21.950,05 +0,9% MDAX 27.283,95 +1,1% TecDAX 3.802,68 +0,5% EuroStoxx50 5.358,30 +0,6% Stoxx50 4.672,49 +0,6% Dow-Jones 44.470,41 +0,4% S&P-500-Index 6.066,44 +0,7% Nasdaq-Comp. 19.714,27 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,42% -2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Die Anleger bleiben vorsichtig optimistisch. Die Anleger nehmen die jüngsten Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump weiterhin nicht ernst und setzen darauf, dass es letztendlich zu einer Verhandlungslösung kommen wird. Die Aussetzung für einen Monat von US-Einfuhrzöllen auf mexikanische und kanadische Einfuhren haben die Börsianer in dieser Einschätzung bestärkt. Am Morgen dürfte die Berichtssaison Akzente setzen, diese hat bislang positiv überrascht. Am Nachmittag richtet sich dann die Aufmerksamkeit auf die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann Preisdaten aus den USA auf der Agenda, veröffentlicht werden Verbraucher- wie auch Erzeugerpreise.

Rückblick: Von einem Schock nach der Ankündigung neuer US-Zölle konnte keine Rede sein. Die Anleger warteten zunächst ab. So ist noch nicht klar, welche Zölle die USA zukünftig in welcher Höhe gegenüber wem erheben werden. "Der Markt ist etwas ermüdet von den ständigen Ankündigungen", so ein Händler. Europäische Stahl- und Rohstoffaktien reagierten entspannt auf die angekündigten neuen US-Strafzölle. Auch bei der ersten Präsidentschaft sei Trump nach Gegenmaßnahmen der EU verhandlungsbereit gewesen und das Thema abgemildert worden, hieß es im Handel. Für Klöckner und Arcelor ging es zwar 1,5 Prozent bzw 0,6 Prozent nach unten, Salzgitter schlossen aber unverändert und die Aktie von Thyssenkrupp ging sogar 1 Prozent fester aus dem Handel. Nach dem Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Elliott Management legte die Aktie von BP um 7,4 Prozent zu. Für Ölaktien ging es im Schnitt um 1,5 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX schaffte ein neues Rekordhoch. Merck gingen 3,7 Prozent tiefer aus dem Handel. Hintergrund war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Danach soll der Pharmakonzern ein Auge auf den US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics geworfen haben. Die Marktkapitalisierung vor den Aufschlägen am Montag lag bei rund 3 Milliarden Dollar. Eine Übernahme dürfte also kein Schnäppchen werden. Qiagen (-1,7%) wurden weiter von dem verhaltenen Ausblick belastet, den der Diagnostikanbieter in der vergangenen Woche gegeben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Lang & Schwarz wurden Voltabox 11 Prozent fester getaxt. Ein neuer Vorstand beteiligt sich mit frischem Kapital indirekt am Unternehmen. Merck KGaA bewegten sich volatil seitwärts, nachdem der Konzern fortgeschrittene Übernahmegespräche mit Springworks in den USA bestätigt hatte. Zuvor hatte ein Agenturbericht bereits von diesen Gesprächen berichtet. KNDS stockt bei beim Panzergetrieberhersteller Renk auf, der Kurs wurde 2,5 Prozent fester getaxt. Amadeus Fire hatte schwache Geschäftszahlen präsentiert, der Kurs sank um 2,5 Prozent.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die US-Börsen haben sich trotz weiterer Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump wacker geschlagen und einen Teil ihrer Freitagsverluste wieder wettgemacht. Investoren schienen von Trumps Zoll-Aussagen zu Stahl und Aluminium nicht allzu beunruhigt zu sein. Man erkenne ein Muster aus Ankündigungen und Deals in letzter Sekunde, hieß es. Heimische Stahlproduzenten galten als Nutznießer dieser Politik. Cleveland-Cliffs verteuerten sich um 17,9, Nucor um 5,6, United States Steel um 4,7 und Steel Dynamics um 4,9 Prozent. Die Aktie des Aluminiumkonzerns Alcoa schloss 2,2 Prozent im Plus. McDonald's (+4,8%) hatte zwar die Erwartungen verfehlt, aber beim flächenbereinigten Wachstum Stärke bewiesen. Charles Schwab verloren 2,4 Prozent, die Toronto-Dominion Bank (+3,6%) will aussteigen. ON Semiconductor gaben 8,2 Prozent ab, der Halbleiterkonzern verschreckte mit schwachen Geschäftszahlen und einem ebenso enttäuschenden Ausblick. Semtech stürzten um 31 Prozent ab, das Halbleiterunternehmen lieferte ebenfalls einen schwachen Ausblick. Übernahmeinteresse der deutschen Merck KGaA katapultierten Springworks Therapeutics um 34,1 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -1,9 4,29 3,5 5 Jahre 4,34 +0,4 4,34 -3,9 7 Jahre 4,42 +0,7 4,42 -5,8 10 Jahre 4,50 +0,9 4,49 -6,9 30 Jahre 4,71 +2,8 4,69 -6,7

Staatsanleihen waren zunächst wegen des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses im Zuge der Zollproblematik leicht gesucht, dann drehten die Rentennotierungen aber ins Minus - die Renditen leicht ins Plus.

