Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel. Das Wertpapier konnte sich am Vormittag um 0,1 Prozent auf 330,80 Euro verbessern, nachdem es bereits bei 331,50 Euro in den Handel gestartet war. Besonders beachtenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 208,70 Euro im April 2024, was einer beeindruckenden Erholung entspricht. Die Analysten zeigen sich optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 351,70 Euro an. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 2,37 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 Euro bedeuten würde.

Internationale Geschäftserweiterung stärkt Marktposition

Die Geschäftsentwicklung von MTU Aero Engines erhält zusätzlichen Auftrieb durch strategische Partnerschaften im internationalen Markt. Ein bedeutender Schritt ist die jüngst besiegelte Zusammenarbeit im Bereich der Wartungsdienstleistungen im Nahen Osten, die das Serviceangebot des Unternehmens erweitert und neue Wachstumsperspektiven eröffnet. Diese geschäftliche Expansion unterstreicht die zunehmend globale Ausrichtung des Unternehmens und könnte sich positiv auf die weitere Kursentwicklung auswirken. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,83 Euro.

