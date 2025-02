Die Alibaba-Aktie verzeichnet derzeit eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an den internationalen Börsen. Besonders die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sorgen für frischen Wind in den Segeln des chinesischen E-Commerce-Giganten. Globale Hedgefonds haben ihre Positionen in chinesischen Aktien, insbesondere bei Alibaba, deutlich ausgebaut. Die Handelswoche begann mit einem kräftigen Kurssprung von 3,4 Prozent auf 107,07 US-Dollar, wobei das Tageshoch sogar bei 108,49 US-Dollar lag. Diese positive Entwicklung wird maßgeblich durch die wachsende Bedeutung des chinesischen KI-Startups DeepSeek befeuert, das mit seinem kostengünstigen KI-Modell für Aufsehen in der Branche sorgt.

Anleger setzen auf chinesische Tech-Werte

Die verstärkte Nachfrage nach Alibaba-Aktien spiegelt sich auch in den Handelsvolumina wider, die zuletzt deutlich zunahmen. Analysten prognostizieren für das Unternehmen weiterhin positive Entwicklungen und erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen erheblichen Gewinnzuwachs. Die Kombination aus technologischer Innovation im KI-Bereich und der allgemeinen Erholung des chinesischen Marktes scheint das Vertrauen der internationalen Investoren in den E-Commerce-Riesen nachhaltig zu stärken. Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie sich damit deutlich von ihrem 52-Wochen-Tief bei 68,43 US-Dollar entfernt hat und nun wieder in Richtung des Jahreshöchststands von 117,80 US-Dollar strebt.

