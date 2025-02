Die Evotec-Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag weitere Einbußen und setzt damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Im XETRA-Handel sackte der Kurs um 2,5 Prozent auf 8,56 Euro ab, nachdem das Papier bereits im frühen Handel Schwäche gezeigt hatte. Besonders bemerkenswert ist der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit dem aktuellen Kursniveau notiert die Aktie rund 42 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand von 14,77 Euro, der erst Ende März erreicht wurde. Die Handelsdynamik zeigt sich dabei durchaus lebhaft, was sich in einem beachtlichen Handelsvolumen von über 130.000 gehandelten Aktien widerspiegelt.

Geschäftszahlen belasten Kursentwicklung

Die verhaltene Kursentwicklung steht im Zusammenhang mit den jüngst präsentierten Quartalsergebnissen. Das Biotech-Unternehmen musste im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro hinnehmen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,22 Euro je Aktie zu Buche. Analysten bleiben dennoch verhalten optimistisch und sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 Euro, was ein moderates Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau impliziert.

