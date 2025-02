Die Aktien des Unternehmens Strategy verzeichnen einen deutlichen Aufwärtstrend, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen seine Bitcoin-Investitionen weiter ausgebaut hat. Nach einer kurzen Pause bei den Zukäufen meldete der Konzern den Erwerb von weiteren 7.633 Bitcoin zu einem Gesamtwert von etwa 742,4 Millionen US-Dollar. Diese neue Investition wurde zu einem durchschnittlichen Preis von 97.255 US-Dollar pro Bitcoin getätigt. Mit diesem jüngsten Zukauf erhöht sich der Gesamtbestand des Unternehmens auf beeindruckende 478.740 Bitcoin, für die insgesamt rund 31,1 Milliarden US-Dollar investiert wurden. Der durchschnittliche Kaufpreis über alle Transaktionen hinweg liegt bei etwa 65.033 US-Dollar pro Bitcoin.

Ehrgeizige Expansionspläne für die Zukunft

Das in Virginia ansässige Unternehmen verfolgt mit seinem "21/21-Plan" eine aggressive Wachstumsstrategie. Dieser ambitionierte Plan sieht vor, in den kommenden Jahren insgesamt 42 Milliarden US-Dollar für weitere Bitcoin-Käufe zu mobilisieren. Die Finanzierung soll dabei zu gleichen Teilen aus der Emission von Eigenkapital und dem Verkauf festverzinslicher Wertpapiere erfolgen. Diese strategische Initiative unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens im Kryptowährungssektor und dessen Bestreben, den Unternehmenswert durch die digitale Transformation des Kapitals weiter zu steigern. Der Aktienmarkt reagierte positiv auf diese Entwicklungen, was sich in steigenden Kursen widerspiegelt.

