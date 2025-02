Die Microsoft-Aktie verzeichnete in der jüngsten NASDAQ-Sitzung einen Rückgang von 0,4 Prozent auf 410,54 USD. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen einem Tief von 409,32 USD und dem Eröffnungskurs von 409,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich auf 521.233 Aktien. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Während die Aktie am 6. Juli 2024 noch ein 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD markierte, liegt der aktuelle Kurs etwa 12,34 Prozent unter diesem Höchststand. Das 52-Wochen-Tief wurde am 6. August 2024 mit 385,65 USD erreicht.

Analysten optimistisch trotz Kursschwäche

Die Experten zeigen sich weiterhin zuversichtlich für die Entwicklung der Microsoft-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 505,00 USD sehen sie erhebliches Aufwärtspotenzial. Diese positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen gestützt: Im Dezember-Quartal 2024 konnte Microsoft seinen Umsatz um 12,27 Prozent auf 69,63 Milliarden USD steigern. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich auf 3,24 USD, verglichen mit 2,94 USD im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 13,15 USD je Aktie, während die Dividendenausschüttung voraussichtlich auf 3,31 USD steigen wird.

Anzeige

Microsoft-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Microsoft-Analyse vom 11. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Microsoft-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Microsoft-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...