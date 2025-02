Die Fresenius SE-Aktie demonstrierte am Handelstag eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik und erreichte mit 38,02 Euro den höchsten Stand seit einem Jahr. Der Handelsverlauf zeigte sich durchweg positiv, beginnend bei 37,54 Euro und kulminierte in einem Kursgewinn von 1,3 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich auf über 537.000 gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 24,32 Euro, was einer Wertsteigerung von mehr als 36 Prozent entspricht. Analysten sehen weiteres Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,61 Euro ausgegeben.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Gesundheitskonzerns zeigen eine positive Entwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte Fresenius SE einen Gewinn je Aktie von 0,58 Euro verzeichnen - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal, das noch einen Verlust von 0,73 Euro je Aktie aufwies. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 5,52 auf 5,37 Milliarden Euro prognostizieren Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,97 Euro je Aktie. Aktionäre dürfen sich zudem auf eine erwartete Dividende von 0,854 Euro freuen, nachdem im Vorjahr keine Ausschüttung erfolgte.

