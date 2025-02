Die Airbnb-Aktie verzeichnete am Dienstag einen positiven Handelstag an der NASDAQ, mit einem Kursanstieg von 0,4 Prozent auf 135,80 USD. Im Tagesverlauf erreichte das Papier ein Höchstniveau von 136,00 USD, während das Handelsvolumen bei 129.049 gehandelten Aktien lag. Diese Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalsergebnisse, bei denen Airbnb einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD und einen Umsatz von 3,73 Milliarden USD ausweisen konnte. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,97 USD je Aktie.

Europäische Regulierungen als Herausforderung

Die positive Kursentwicklung steht im Kontrast zu den zunehmenden regulatorischen Herausforderungen in Europa. Mehrere Städte verschärfen ihre Vorschriften für Kurzzeitvermietungen, was das Geschäftsmodell von Airbnb beeinflussen könnte. Besonders bemerkenswert sind die neuen Bestimmungen in Florenz und Paris, wo Schlüsselkästen für die kontaktlose Schlüsselübergabe verboten wurden. Diese Entwicklungen könnten mittelfristig Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in wichtigen europäischen Märkten haben, wobei Analysten die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an neue Regularien als entscheidenden Faktor für die weitere Kursentwicklung betrachten.

