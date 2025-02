Der Getränkeriese Coca-Cola verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Börsentag mit einem Kursanstieg von 4,73 Prozent. Die Aktie schloss bei 67,60 Dollar und gehörte damit zu den stärksten Gewinnern im Dow Jones Industrial Average. Ausschlaggebend für die positive Kursentwicklung waren die überzeugenden Geschäftszahlen des vierten Quartals. Der Konzern konnte seinen Umsatz um sechs Prozent auf 11,54 Milliarden Dollar steigern, während der bereinigte Gewinn je Aktie von 49 auf 55 Cent kletterte. Das Gesamtjahr 2023 schloss Coca-Cola mit einem Umsatz von 47 Milliarden Dollar ab, was einem Plus von drei Prozent entspricht.

Ausblick für 2024 moderater

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 zeigt sich das Management vorsichtiger optimistisch. Nach einem organischen Wachstum von zwölf Prozent im Vorjahr peilt der Getränkekonzern nun eine Steigerung zwischen fünf und sechs Prozent an. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich im abgelaufenen Jahr auf 2,88 Dollar, verglichen mit 2,69 Dollar im Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 10,6 Milliarden Dollar, was aufgrund höherer Wertberichtigungen leicht unter dem Vorjahresniveau lag.

