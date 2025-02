BERA News: Launch des Coins der Berachain war durchwachsen - und nun?

Innerhalb kürzester Zeit nach seinem Launch schoss BERA von einem Startpreis von rund einem Dollar auf ein Allzeithoch von über 15 Dollar. Doch die anfängliche Euphorie wurde schnell durch einen rapiden Kursrückgang gebremst, der BERA derzeit bei etwa 5,60 Dollar pendeln lässt. Insider-Verkäufe nach dem Airdrop und Kritik an den Tokenomics sorgen für Unsicherheit unter Anlegern. Wie wird es für den BERA-Kurs nun also in den kommenden Wochen weitergehen?

BERA-Kurs hat sich bei circa 6 Dollar eingependelt

Vor allem ein neues Krypto-Projekt war in den letzten Wochen bei Krypto-Investoren in aller Munde: die Berachain mit ihrem Coin BERA. Der Coin erlebte bereits am 7. Februar seinen Launch, und es gelang ihm, von einem Startpreis von kaum mehr als einem Dollar auf ein zwischenzeitliches Allzeithoch bei TradingView von über 15 Dollar zu steigen. Nach dieser ersten impulsiven Volatilität fiel der Coin jedoch schnell wieder unter die 10-Dollar-Marke zurück und pendelte sich in den letzten Tagen um die 6-Dollar-Marke ein.

Quelle: CoinMarketCap.com

Heute wird BERA knapp unter dieser Marke bei circa 5,6 Dollar gehandelt. Die Marktkapitalisierung des Coins beläuft sich derweil auf etwas über 600 Millionen Dollar, was ihn derzeit zur 104. größten Kryptowährung am Markt macht, mit einem Handelsvolumen von circa 500 Millionen Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden.

Nachdem der Coin in den vergangenen Tagen einen Tiefststand von circa 4,8 Dollar erreicht hat, scheint das erst einmal das Bottom gewesen zu sein. Nun wird es spannend sein zu beobachten, ob sich BERA in den kommenden Tagen wieder über 6 Dollar entwickelt oder ob es möglicherweise zu einer Konsolidierung zwischen dem 4,8-Dollar-Niveau und dem 6-Dollar-Niveau kommen wird.

Was steckt dahinter und wie könnte es nun weitergehen?

Hinter dem neuen Blockchain-Projekt steht die Entwicklung einer hochperformance Layer-One-Blockchain, die der EVM sehr ähnlich ist und Proof of Liquidity als Antifraud-Mechanismus nutzt. Somit verknüpft die Berachain, ähnlich wie die EVM, Liquidität und Sicherheit als Basislayer der Chain. Ursprünglich entstand das Projekt Berachain aus der Bong Bears NFT-Kollektion, die bereits 2021 entwickelt wurde. Von dort aus ging es einen weiten Weg, bis dann am 6. Februar 2025 das Mainnet der Berachain offiziell seinen Launch hatte. Begleitet wurde dies von einem der größten Airdrops des Jahres.

Der Proof of Liquidity-Konsensmechanismus des Projekts funktioniert so, dass Teilnehmer Liquidität bereitstellen und dafür Belohnungen erhalten können, wodurch ein Anreiz zur Beteiligung am Netzwerk geschaffen wird. BERA dient dabei als nativer Token für Transaktionsgebühren und Netzwerksicherheit. Direkt zum Launch am 7. Februar schoss das Handelsvolumen von BERA auf bis zu knapp 3 Milliarden Dollar in die Höhe. Überschattet wurde dieses Event jedoch von Insider-Verkäufen direkt nach dem Airdrop. Es gab Bedenken hinsichtlich der Airdrop-Zuteilungen und möglicher Insider-Verkäufe, die zum rapiden Preisverfall nach der ersten impulsiven Rallye geführt haben könnten.

Quelle: Berachain.com

Außerdem gibt es Kritik an den Tokenomics von BERA. Kritiker argumentieren, dass private Investoren bis zu 35 % des gesamten Supplies halten und so durch das Staking und den anschließenden Verkauf von BERA-Token überdurchschnittlich profitieren könnten. Das könnte zu einem Ungleichgewicht zwischen Insidern und Privatanlegern führen.

Nun wird sich in den kommenden Wochen zeigen, auf welchem Niveau sich der Coin BERA stabilisieren kann und ob es in den nächsten Tagen weiter abwärts in Richtung 5 oder sogar 4 Dollar geht. Sollte die 6-Dollar-Marke jedoch wieder überwunden werden, könnte das ein solides Bottom darstellen, von dem BERA dann in den kommenden Tagen und Wochen wieder aufwärts in Richtung seines anfänglichen Allzeithochs von über 15 Dollar steigen könnte. Allerdings besteht auch die Gefahr einer weiteren Entwertung, vor allem, wenn die Vorwürfe gegen die Entwickler in Sachen Insider-Handel noch mehr Gewicht bekommen.

Daher interessieren sich viele Anleger nun vor allem für Coins, die noch vor ihrer ersten Markteinführung stehen und ganz am Anfang ihrer Entwicklung sind, wie beispielsweise SOLX.

SOLX könnte ebenfalls eine spannende Investitionsmöglichkeit in eine neue Blockchain-Lösung darstellen

SOLX könnte als moderne Layer-2-Lösung für Solana tatsächlich eine spannende Investitionsmöglichkeit für viele Anleger darstellen. Ziel des Projekts ist es, die bestehenden Skalierungsprobleme von Solana zu beheben, indem Transaktionen auf einen zweiten Layer ausgelagert werden. Das könnte besonders für Meme-Coins auf Solana von Vorteil sein, da es die Haupt-Blockchain entlastet und für effizientere Abläufe sorgt.

Quelle: Solaxy.io

Derzeit befindet sich der Coin SOLX noch in der Presale-Phase, was Anlegern die Möglichkeit bietet, ihn zu einem festen Preis von 0,001632 Dollar über die offizielle Website zu erwerben. Die frühe Investitionsmöglichkeit stößt bereits auf großes Interesse, denn in den letzten Wochen konnte das Projekt bereits über 19 Millionen Dollar an Kapital raisen.

Ein weiteres interessantes Feature für Anleger ist das Staking von SOLX. Wer seine Coins nach dem Kauf staked, kann eine jährliche Rendite von bis zu über 200 % erzielen. Damit könnte SOLX eine spannende Alternative für Investoren sein, die neben großen Projekten wie der Berachain auf neue Blockchain-Lösungen mit langfristigem Potenzial setzen möchten.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.