Die SAP-Aktie zeigt sich am heutigen Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen moderaten Aufwärtstrend. Der Anteilsschein des Walldorfer Softwarekonzerns notierte zuletzt bei 280,05 Euro, was einem Kursgewinn von 0,61 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf konnte das Papier seine Position weiter ausbauen und erreichte zwischenzeitlich ein Niveau von 279,70 Euro. Die Handelsdynamik präsentiert sich dabei ausgeglichen, mit einem Handelsvolumen von über 127.000 Aktien allein auf der XETRA-Plattform.

Analystenprognosen und Dividendenaussichten

Die Experteneinschätzungen für die SAP-Aktie fallen überwiegend optimistisch aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 281,11 Euro sehen Analysten noch weiteres Aufwärtspotenzial. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider: Im jüngsten Quartal konnte ein Gewinn je Aktie von 1,37 Euro erzielt werden, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 Euro darstellt. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Anhebung der Dividende auf 2,38 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr noch 2,20 Euro ausgeschüttet wurden.

