F 5 Inc.: Steilvorlage für die Bullen!

Klappt der Range-Breakout?

Rückblick

Der US-Netzwerksoftware-Spezialist F5 hat am 28.01. seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzplus verzeichnet. Das Unternehmen ist ein Anbieter für Sicherheit und Software in der hybriden Multicloud-Welt. Charttechnisch ging es für die Aktie nach der Zahlenveröffentlichung steil nach oben. Der darauffolgende Rücksetzer lockte wieder Käufer an.

F 5 Inc.-Aktie: Chart vom 11.02.2025, Kürzel: FFIV, Kurs: 308.39 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem Breakout aus der jüngsten Konsolidierung würden wir ein technisches Kaufsignal bekommen. Dabei würde es über das Rekordhoch von 310.78 USD auf neue Höchststände nach oben gehen.

Mögliches bärisches Szenario

Lässt die Dynamik nach, und die Aktie verlässt die Range der letzten Tage nach unten, muss mit einem Test der 20-Tagelinie gerechnet werden.

Meinung

F5 ist ein entscheidender Akteur, wenn Unternehmen beginnen, KI in großem Maßstab zu implementieren. Das Unternehmen verfügt über die einzigartige Fähigkeit, großen Mengen an Unternehmensdaten, die für die erweiterte Generierung von KI-Inferenz und -Abruf erforderlich sind, schnell und sicher zu verschieben. Für das Geschäftsjahr 2024/2025 rechnet der US-amerikanische Softwareanbieter jetzt mit einem Umsatzwachstum von sechs bis sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuvor ging man von vier bis fünf Prozent aus. Die Aktie könnte mit dem Anstieg auf ein neues Rekordhoch weitere Käufer anziehen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 17.78 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 241.72 Mio. USD

Meine Meinung zu F 5 Inc. ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2025

