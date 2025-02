Der britische Energiekonzern verzeichnet einen deutlichen Gewinnrückgang im vierten Quartal 2024. Der Quartalsgewinn sank um 61 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während der Jahresgewinn um 36 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar zurückging. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf sinkende Ölpreise und reduzierte Raffinerieemargen zurückzuführen. Die Nettoverschuldung stieg im Jahresvergleich um 10 Prozent auf nahezu 23 Milliarden US-Dollar, während die Investitionen in Sachanlagen im letzten Quartal um 21 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zurückgingen. Die BP-Aktie reagierte im Londoner Handel mit einem Rückgang und notierte am Vormittag 0,6 Prozent schwächer bei 4,59 GBP.

Strategische Anpassungen und Aktionärsrendite

Trotz der herausfordernden Geschäftsentwicklung hält der Konzern an seiner aktionärsfreundlichen Politik fest. BP kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar an und behält die Dividende von 8 Cent je Aktie bei. Nach dem kürzlich bekannt gewordenen Einstieg eines aktivistischen Investors zeigt sich das Unternehmen entschlossen, seine strategische Ausrichtung anzupassen. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung des Cashflows und der Renditen. Analysten sehen weiterhin Aufwärtspotenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,19 GBP festgelegt, was deutlich über dem aktuellen Handelsniveau liegt.

