Die Aktie von Borussia Dortmund verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Aufschwung im XETRA-Handel. Das Wertpapier legte um 2,3 Prozent zu und erreichte einen Tageshöchststand von 3,32 EUR. Dieser positive Trend wurde durch den überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon verstärkt, der die Chancen auf den lukrativen Einzug ins Achtelfinale erheblich verbesserte. Das Handelsvolumen belief sich auf 73.004 Aktien, was das gestiegene Investoreninteresse widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR, von dem sich die Aktie mittlerweile um 16,04 Prozent entfernt hat.

Analystenprognosen und Geschäftsentwicklung

Die Geschäftszahlen des Unternehmens zeigen eine positive Entwicklung beim Umsatz, der im letzten Quartal um 34,14 Prozent auf 137,17 Millionen EUR anstieg. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,070 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 6,00 EUR gesehen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings ging der Gewinn je Aktie im jüngsten Quartal auf 0,06 EUR zurück, verglichen mit 0,47 EUR im Vorjahreszeitraum.

