Liquiditätskrise am Goldmarkt - Ist London noch lieferfähig?

Mit steigenden Leasingzinsen und schwindenden Beständen wächst der Druck auf Londons Goldmarkt. Muss immer mehr Gold aus den Tresoren von Zentralbanken geliehen werden, um den Handel zu sichern? Der Markt könnte vor einer ernsthaften Krise stehen - die Verfügbarkeit von Gold aus London wird zunehmend fraglich.

Handelszölle treiben Goldnachfrage

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte haben die Märkte in Aufruhr versetzt. Viele Investoren fürchten eine steigende Inflation und setzen verstärkt auf Gold als sicheren Hafen. Laut Analysten wie Florian Grummes könnte die psychologisch bedeutende 3.000-Dollar-Marke pro Unze schon bald erreicht werden.



Gleichzeitig kommt es in London zu signifikanten Verzögerungen bei der Auslieferung von physischem Gold. Berichten zufolge hat sich die Wartezeit für Abhebungen aus den Tresoren der Bank of England von wenigen Tagen auf mittlerweile vier bis acht Wochen verlängert. Ursache ist ein starker Goldabfluss in die USA - Händler lagern verstärkt Gold in New York ein, um sich gegen mögliche neue Handelszölle abzusichern.







Goldknappheit in London?

In den vergangenen Wochen haben sich besorgniserregende Entwicklungen auf dem Londoner Goldmarkt abgezeichnet. Während die Goldbestände in den New Yorker Tresoren der COMEX um 16 Millionen Unzen gestiegen sind, meldet die London Bullion Market Association (LBMA) einen massiven Abfluss von Gold aus ihren Tresoren. Allein im Januar 2025 wurden 151 Tonnen abgezogen - ein Trend, der bereits im Dezember mit 30 Tonnen begann.



Allerdings zeigen die offiziellen Zahlen der LBMA, dass sich noch immer rund 260.000.000 Unzen (über 8.000 Tonnen) Gold in den Tresoren befinden. Diese Menge sollte theoretisch ausreichen, um den Markt stabil zu halten.