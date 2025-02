Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufwärtstrend und schloss mit einem Plus von 2,1 Prozent bei 29,88 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar einen Höchststand von 30,37 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger widerspiegelt. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz der jüngsten Geschäftsergebnisse, die einen Rückgang aufzeigen. Im vergangenen Quartal musste das Unternehmen einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen, wobei der Gewinn je Aktie von 0,88 Euro auf 0,16 Euro sank. Auch beim Umsatz verzeichnete Puma einen leichten Rückgang von 0,95 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Marktexperten weiterhin erhebliches Potenzial für die Puma-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 47,99 Euro liegt die Einschätzung der Analysten deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Dies entspricht einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 78 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,39 Euro je Aktie, während für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,753 Euro erwartet wird.

