Die Allianz-Aktie zeigt sich am Mittwoch in bemerkenswerter Verfassung und verzeichnet einen deutlichen Aufwärtstrend. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 0,8 Prozent auf 322,70 Euro, nachdem das Papier bereits beim Handelsstart bei 320,70 Euro notierte. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ihr Tageshoch bei 323,10 Euro, was gleichzeitig das höchste Niveau der vergangenen 52 Wochen markiert. Das Handelsvolumen belief sich auf 252.065 Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 238,30 Euro im August des Vorjahres, was einer Kurssteigerung von mehr als 35 Prozent entspricht.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kursverlauf

Die starke Kursentwicklung wird durch überzeugende Geschäftszahlen gestützt. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres konnte der Versicherungskonzern seinen Gewinn je Aktie auf 6,54 Euro steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den 5,12 Euro im Vorjahreszeitraum darstellt. Auch der Umsatz verzeichnete mit 42,80 Milliarden Euro eine beachtliche Steigerung um 65,12 Prozent. Die Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 322,14 Euro und zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung. Zudem können sich Aktionäre auf eine erwartete Dividendenausschüttung von 15,14 Euro je Aktie freuen, was einer Erhöhung gegenüber den 13,80 Euro des Vorjahres entspricht.

