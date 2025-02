Bitcoin-Memecoin BTC Bull erzielt für BTC-Einkommen fast 1 Mio. $ in 48 h

Die Kryptoinvestoren haben Gefallen an dem neuartigen Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token gefunden, welcher ihnen passive Einkommen in der größten Kryptowährung des Marktes ermöglicht. Somit konnte der Vorverkauf schon innerhalb der ersten 2 Tage annähernd 1 Mio. USD einnehmen.

Viele wollen sich nun die guten Bedingungen zu Beginn sichern, da die Vorverkaufspreise schrittweise erhöht werden und die Staking-Zinsen abnehmen. Darüber hinaus können sie somit die Vorteile von BTC Bull Token maximieren. Denn somit bekommen sie eine seltene Gelegenheit, den wertvollsten Coin der Industrie zu erhalten.

Dabei schüttet der BTC Bull Token jedes Mal an seine Inhaber Bitcoins aus, wenn dieser bestimmte Preismarken erreicht, wie 150.000 USD. Darüber hinaus gibt es verschiedene Burning-Zyklen, welche Coins aus dem Umlauf nehmen. Auf diese Weise soll der Wert für die Tokeninhaber zusätzlich gesteigert werden.

Einerseits erzielen diese über die BTC-AirDrops und andererseits über die potenziellen Kapitalzuwächse von Bitcoin und dem BTC Bull Token Gewinne. Daher und durch die Korrelation zu BTC sprechen einige schon von dem "orangefarbenem Coin" auf Stier-Steroiden.

Jetzt hat der Goldrausch für $BTCBULL begonnen, welcher manch anderen in den Schatten stellen kann. Basierend auf dem aktuellen Verkaufstempo dürfte die Marke von 1 Mio. USD noch in den nächsten Stunden überschritten werden. Denn in weniger als vier Tagen wird der aktuelle Preis von 0,002355 USD spätestens erhöht.

So funktionieren die Belohnungen und Burnings des BTC Bull Token

Einer der spannendsten Aspekte des BTC Bull Token ist, dass er eine hohe Korrelation zu Bitcoin aufweisen kann. Schließlich hängen seine verschiedenen Mechanismen unmittelbar von dessen Entwicklung ab, ähnlich wie es bei Solana-Memecoins und Solana der Fall ist.

Sobald Bitcoin bestimmte Meilensteine erreicht hat, wie das nächste Ziel von 150.000 USD, erhalten die Inhaber der $BTCBULL-Token AirDrops in $BTC. Die Höhe dieser hängt von der Anzahl der gehaltenen Coins ab. Weitere Meilensteine befinden sich bei 200.000 und 250.000 USD.

Neben diesen Belohnungen wird es auch Vernichtungen der Coins über Burnings geben. Auf diese Weise soll die Gesamtversorgung des BTC Bull Token auf 21 Milliarden reduziert werden. Diese bei 50.000-USD-Schritten erfolgenden Vernichtungen finden versetzt bei Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 USD statt.

Sobald Bitcoin einen Preis von 250.000 USD erreicht hat, erhalten die Tokeninhaber einen weiteren AirDrop in dem eigenen $BTCBULL-Coin.

All dies macht den Bitcoin Bull Token zu einer spannenden und vielversprechenden Investition im Memecoin-Sektor. Denn er profitiert von der soliden Performanz von Bitcoin und beinhaltet Mechanismen der Angebotsverknappung sowie Belohnungen. Auf diese Weise kann auch langfristig für steigende Kurse gesorgt werden.

BTC Bull Token bietet noch weitere passive Einkommen

Neben diesen von dem Bitcoin abhängenden Faktoren hat der BTC Bull Token noch mehr zu bieten. Der auf Ethereum herausgegebene Coin lässt sich nämlich auch selbst staken, um weitere Belohnungen zu erhalten.

Mit ihnen können die Bitcoin-AirDrops sogar noch einmal gesteigert werden. Insbesondere zu Beginn lohnt sich dies für frühe Anleger überdurchschnittlich, da die Staking-Zinsen für den nativen Coin noch bei 428 % liegen. Für diese Emissionen sind insgesamt 10 % der Gesamtversorgung oder 21 Mio. Token vorgesehen.

Viele mögen sich nun fragen, wie die Anleger für einen Coin auf der Ethereum-Blockchain die Belohnungen auf der Bitcoin-Chain erhalten. Dies ist durch eine strategische Partnerschaft mit der Multichain-Wallet der nächsten Generation möglich, der Best Wallet ($BEST).

Auf diese Weise müssen die Nutzer keine separaten Transaktionen einrichten und zusätzliche Wallets erwerben. Stattdessen ist mit der Best Wallet alles besonders praktisch und nahtlos möglich. So können Nutzer über einen Ort die Coins kaufen und die Belohnungen erhalten.

Wie weit kann Bitcoin noch steigen?

Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg des BTC Bull Token ist die Entwicklung des zugrundeliegenden Vermögenswertes Bitcoin. Daher ist es entscheidend, ob dieser auch seine prognostizierten Meilensteine erreichen wird.

Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass Bitcoin über die vergangenen 15 Jahre viele seiner Prognoseziele stets übertreffen konnte. So hätte sich zu Beginn niemand vorstellen können, dass der Coin einmal eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100.000 USD erlangen wird. Sonst hätte der Mann damals kaum 10.000 $BTC für zwei Pizzen ausgegeben.

Noch immer handelt es sich bei Bitcoin um die am stärksten dezentralisierte Kryptowährung. Ihre Zukunft hängt primär von der kontinuierlichen Beteiligung der Miner und Entwickler ab, welche das Netzwerk absichern und vorantreiben.

Die wichtigste Frage für die Inhaber der $BTCBULL-Token ist somit, wie schnell Bitcoin die nächsten wichtigen Meilensteine erreichen wird. Denn somit können sie in den Genuss der zahlreichen Vorteile gelangen.

Während Corona wurden die heutigen Preisniveaus von einigen noch als reines Wunschdenken abgetan. Laut Ansicht von Tommy Lee, dem Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors, soll Bitcoin jedoch schon bis Ende dieses Jahres einen Preis von 250.000 USD erreichen.

Sollte er mit seiner Prognose recht behalten, so könnten die Inhaber der $BTCBULL-Token schon mehrfach profitieren. Denn es würde zu zwei AirDrops in Bitcoin und einem großen in dem eigenen Coin sowie zahlreichen Burnings kommen.

So können Sie den $BTCBULL-Token im Presale kaufen

Einer der besten Zeitpunkte für ein Investment in Kryptowährungen ist zu Beginn, da somit das Risiko verringert und die Chance vergrößert werden kann. Der Vorverkauf von BTC Bull Token hat gerade erst begonnen, sodass sich schnell Anleger noch außerordentlich gute Startbedingungen sichern können.

Hinzu kommen zahlreiche bullische Faktoren, welche Bitcoin in diesem Jahr antreiben dürften. Dazu zählt unter anderem die Krypto-Regulierung in den USA, die strategische Bitcoin-Reserve, die höhere Nachfrage durch die ETFs, die Angebotsverknappung durch das Halving sowie die zunehmende Industrialisierung und Akzeptanz.

Gekauft werden können die $BTCBULL-Token über die Website des Projektes, auf welcher Sie eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet verbinden. Danach lassen sich die Kryptowährungen ETH, USDT und mit Bankkarten auch Fiatwährungen nutzen. Herunterladen können Sie diese über den Google Play Store und Apple App Store.

Alle neuesten Informationen über den BTC Bull Token erhalten Sie über X und Telegram, wo Sie sich auch mit der Community austauschen können.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.