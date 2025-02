Die Meta-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent und schloss bei 718,33 USD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs befindet sich das Papier weiterhin in einer komfortablen Position, nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 725,01 USD. Die robuste Entwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalsergebnissen wider, bei denen Meta einen beeindruckenden Gewinn je Aktie von 8,24 USD präsentierte - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,46 USD. Der Umsatz kletterte um beachtliche 20,63 Prozent auf 48,39 Milliarden USD.

Erfolgreiche Produktinnovationen treiben Wachstum

Besonders hervorzuheben ist der Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Meta und EssilorLuxottica im Bereich der intelligenten Brillen. Die Ray-Ban Meta Smart Glasses erreichten seit ihrer Markteinführung bereits einen Absatz von zwei Millionen Einheiten. Diese strategische Partnerschaft unterstreicht Metas erfolgreiche Diversifizierung im Hardware-Segment und zeigt das wachsende Interesse der Verbraucher an vernetzten Wearables. Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie von 25,20 USD, was das anhaltende Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Meta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Meta-Analyse vom 12. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Meta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Meta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Meta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...