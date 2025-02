Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte am Handelstag eine bemerkenswerte Volatilität, geprägt von signifikanten Kursschwankungen. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 0,108 und 0,119 EUR, wobei besonders am Vormittag ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen war. Die Aktie verzeichnete zeitweise einen Rückgang von 7,6 Prozent, was die anhaltende Unsicherheit im Markt widerspiegelt. Bemerkenswert ist die Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 0,256 EUR, das am 14. Februar 2024 erreicht wurde - ein Niveau, das aktuell mehr als 115 Prozent über dem gegenwärtigen Kursstand liegt.

Quartalsergebnisse beeinflussen Handelsverlauf

Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen für den Zeitraum bis zum 30. September 2024 zeigen ein gemischtes Bild. Während der Umsatz mit 2,13 Millionen CAD eine beachtliche Steigerung von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufweist, vergrößerte sich der Verlust je Aktie von -0,02 auf -0,03 CAD. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Analystenprognosen wider, die für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie erwarten. Das Handelsvolumen zeigte mit über 23.000 gehandelten Aktien ein gesteigertes Interesse der Anleger an dem Titel.

