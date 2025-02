Die Vorzugsaktien von Volkswagen verzeichneten am Dienstag einen positiven Trend und legten im XETRA-Handel um 0,69 Prozent auf 93,98 Euro zu. Dieser moderate Kursanstieg erfolgt inmitten weitreichender Umstrukturierungspläne des Automobilkonzerns. Die Aktie bewegt sich damit aktuell deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 78,86 Euro, bleibt jedoch noch weit entfernt vom Jahreshoch bei 128,60 Euro. Analysten sehen für die VW-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 111,43 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Transformation und Herausforderungen

Der Automobilhersteller steht vor bedeutenden Herausforderungen in der Transformation zur Elektromobilität. Aufgrund von Absatzproblemen plant der Konzern einen umfassenden Stellenabbau. Die Produktionsanpassungen betreffen besonders die deutschen Standorte, wo künftig verstärkt auf die Fertigung von Audi-Modellen gesetzt wird. Der Konzern sieht sich in einer Phase des Umbruchs, in der parallel verschiedene Antriebsarten - von Verbrennern über Hybride bis zu reinen Elektrofahrzeugen - produziert werden müssen. Trotz dieser Herausforderungen zeigen die jüngsten Kursentwicklungen, dass Anleger die Zukunftsperspektiven des Unternehmens weiterhin positiv bewerten.

