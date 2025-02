MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens hat zum Jahresende erneut das schwache China-Geschäft mit der Fabrikautomatisierung zu spüren bekommen. Die Vorzeigesparte Digital Industries verbuchte im Auftaktquartal des neuen Geschäftsjahres 2024/25 ein Drittel weniger Gewinn. Der Technologiekonzern übertraf bei Umsatz und Ergebnis aber die Markterwartungen. Der Abbau der Lagerbestände im Automationsgeschäft habe die Endphase erreicht, die Aufträge zeigten eine Erholung, erklärte das Unternehmen vor seiner Hauptversammlung. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24/25 ggVj 1Q24/25 ggVj 1Q23/24 Auftragseingang 20.065 -7% 19.183 -11% 21.639 Umsatz 18.353 +3% 18.015 +2% 17.745 Vergleichbares Umsatzwachstum 3,0 -- 1,7 -- 5,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.705 +55% 3.461 +45% 2.389 Ergebnis je Aktie 4,71 +55% 4,40 +45% 3,03 Ergebnis je Aktie vor PPA 4,86 +52% -- -- 3,19

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DELIVERY HERO (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24 ggVj Zahl 4Q23 GMV 12.313 +9% 15 11.299 Umsatz 3.226 +21% 15 2.675

Weitere Termine:

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Takkt AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz)

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 4Q (15:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Siemens AG, HV

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis

14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

21:00 US/Airbnb Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Januar PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj - GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 08:00 BIP Monat Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vq/+1,0% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: -19,3 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-2,0% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,8% gg Vj - CH 08:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,9% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 219.000 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 22.460,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 6.085,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 21.907,50 +0,5% Nikkei-225 39.482,72 +1,3% Schanghai-Composite 3.357,23 +0,3% Hang-Seng-Index 22.496,47 +2,9% +/- Ticks Bund -Future 132,33 +10 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 22.148,03 +0,5% DAX-Future 22.397,00 +1,0% XDAX 22.309,95 +1,0% MDAX 27.187,80 -0,2% TecDAX 3.833,16 +0,0% EuroStoxx50 5.405,65 +0,3% Stoxx50 4.683,34 +0,0% Dow-Jones 44.368,56 -0,5% S&P-500-Index 6.051,97 -0,3% Nasdaq-Comp. 19.649,95 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,23% -49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Outperformance der europäischen Aktienmärkte gegenüber der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Der DAX wird einmal mehr mit einem Allzeithoch erwartet. Den Grund für die jüngste Entwicklung liefert seit Tagen die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald endet. So hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben am Mittwoch ein "langes und sehr produktives Telefongespräch" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Trump schrieb auf Truth Social, Putin und er hätten vereinbart, die Länder des jeweils anderen zu besuchen und sofortige Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufzunehmen. Auch wenn Verhandlungen noch nicht angefangen haben, heißt es an der Börse "risk on". Die Gewinner der vergangenen Tage dürften weiter laufen, Rüstungswerte kurzfristig underperformen. Zudem dürfte die laufende Berichtssaison erneut Akzente für die Einzelwerte liefern.

Rückblick: Stützend wirkten laut Teilnehmern die besser als erwartet verlaufende Berichtssaison sowie die Hoffnung, dass in den kommenden Tagen ein Friedensplan für die Ukraine vorgestellt wird. Außerdem setzten Investoren auf eine Lockerung der Schuldenbremse nach der Bundestagswahl und damit potenziell Impulse für die lahmende deutsche Konjunktur. Auch die EZB, von der in diesem Jahr noch einige Zinssenkungen erwartet werden, unterstützt die gute Risikobereitschaft der Anleger. Der überraschend deutliche Anstieg der US-Verbraucherpreise belastete nicht. Nach starken Zahlen zogen Heineken um 14,1 Prozent an. Daneben hat der Bierbrauer ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Die Viertquartalszahlen von ABN Amro fielen laut JPM besser als erwartet aus. Der Kurs stieg um 8,2 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX markierte ein neues Rekordhoch. Von den steigenden Marktzinsen profitierten die Aktien der Banken, Deutsche Bank schlossen 2,3 Prozent im Plus. Immobilienaktien wurden dagegen von steigenden Renditen belastet. Vonovia schlossen als DAX-Schlusslicht 3,3 Prozent im Minus. Die Viertquartalszahlen der Deutschen Börse (+1,4%) fielen insgesamt etwas besser als erwartet aus. Der Ausblick entspreche den Prognosen, so die Analysten von Jefferies. Positiv wurde die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro aufgenommen. Siemens Energy (+5%) hat seine Wachstums- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. Die Geschäftszahlen von Carl Zeiss Meditec bewegten sich laut RBC-Research im Rahmen der Erwartungen. Allerdings gab das Unternehmen erneut keine quantitative Prognose für 2025 ab, sondern sprach lediglich von einem weiterhin schwierigen Umfeld. Nach einem Plus von fast 30 Prozent seit Jahresbeginn ging es um 12,5 Prozent nach unten. Das bereinigte operative Ergebnis von Teamviewer (+3,7%) im vierten Quartal fiel laut JP Morgan 4,5 Prozent über der Konsensschätzung aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Wehrtechnikaktien nicht hoch im Kurs gestanden. Renk wurden 4 Prozent schwächer getaxt, Hensoldt 5 Prozent und Rheinmetall sogar bis zu 6 Prozent. "Hintergrund waren die Schlagzeilen zum Ukraine-Krieg", sagte der Händler. Laut US-Präsident Trump ist der russische Präsidente Wladimir Putin zu sofortigen Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine bereit. Hometogo übernimmt den Ferienvermieter Interhome von Migros. Einen Teil des Kaufpreises will Hometogo über eine Kapitalerhöhung von rund 85 Millionen Euro finanzieren. Die Titel verloren 1 Prozent.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die US-Börsen sind von schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen gebremst worden. Denn die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise waren im Januar stärker als erwartet gestiegen. Doch nach einem ersten Schrecken erholten sich die Indizes deutlich von den Tagestiefs. Laut Analysten bleibt die Inflation zwar zu hoch, aber die mittelfristigen Inflationserwartungen änderten sich kaum. Kraft Heinz hatte durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Der Kurs fiel um 3,2 Prozent. Gute Geschäftszahlen und ein optimistischer Ausblick hievten CVS Health um 14,9 Prozent nach oben. Überzeugt hatten auch die Zahlenausweise von Gilead Sciences (+7,5%) und Edwards Lifesciences (+6,9%). Der Ölkonzern Chevron (-1,6%) hat die Streichung von 15 bis 20 Prozent aller Stellen angekündigt.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,36 +7,3 4,29 11,9 5 Jahre 4,47 +10,9 4,36 9,4 7 Jahre 4,56 +9,9 4,46 7,6 10 Jahre 4,63 +10,2 4,53 5,9 30 Jahre 4,83 +8,4 4,75 5,3

Anleger setzten auf eine hartnäckig hohe Inflation als Folge der Zölle der US-Regierung, so ein Marktteilnehmer zu den gestiegenen Renditen. Dazu fiel eine Auktion 10-jähriger US-Staatsanleihen schwach aus und untermauerte die geringe Nachfrage nach US-Schuldpapieren mit längerer Laufzeit.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0438 +0,5% 1,0384 1,0351 +0,8% EUR/JPY 160,78 +0,3% 160,32 160,14 -1,3% EUR/CHF 0,9510 +0,3% 0,9485 0,9464 +1,4% EUR/GBP 0,8353 +0,1% 0,8346 0,8346 +0,9% USD/JPY 154,05 -0,2% 154,38 154,71 -2,1% GBP/USD 1,2497 +0,4% 1,2444 1,2403 -0,1% USD/CNH 7,2857 -0,3% 7,3103 7,3190 -0,7% Bitcoin BTC/USD 96.504,05 -1,4% 97.858,25 95.446,90 +2,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Schwindende Zinssenkungserwartungen und steigende Marktzinsen sorgten zunächst für eine Erholung des Dollar, nachdem der Greenback am Vortag deutlicher nachgegeben hatte. Doch so wie sich Aktien vom Inflationsschreck erholten, gab der Dollar seine Aufschläge wieder preis - der Dollar-Index zeigte sich fast unverändert.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,80 71,37 -0,8% -0,57 -0,6% Brent/ICE 74,54 75,18 -0,9% -0,64 +0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich schwach (-2,8%). Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich stärker ausgeweitet als erwartet. Damit lieferte der US-Erdölmarkt ein bärisches Preissignal. Zudem teilte Trump mit, der russische Präsident Putin sei zu sofortigen Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine bereit. Sollten die Russland-Sanktionen fallen, könnte mehr russisches Öl auf den Markt kommen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.916,30 2.903,98 +0,4% +12,32 +11,1% Silber (Spot) 32,35 32,23 +0,4% +0,12 +12,0% Platin (Spot) 1.000,25 993,70 +0,7% +6,55 +10,3% Kupfer-Future 4,74 4,70 +0,7% +0,03 +17,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die gestiegenen Renditen hatten den Goldpreis nur vorübergehend belastet. Die Feinunze tendierte zuletzt sogar knapp im Plus (+0,1%). Das Edelmetall dürfte von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten gestützt werden, vermuteten Marktbeobachter.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

US-Präsident Trump hat nach eigenen Angaben ein "langes und sehr produktives Telefongespräch" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Trump schrieb auf Truth Social, Putin und er hätten vereinbart, die Länder des jeweils anderen zu besuchen und sofortige Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufzunehmen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte in Brüssel, die Aussicht auf eine Rückkehr der Ukraine zu den Grenzen von vor 2014 sei ein "unrealistisches Ziel".

COMMERZBANK

hat sich neue Mittelfristziele verordnet. Die Bank will die Eigenkapitalrendite bis 2028 auf 15 Prozent von 9,2 Prozent 2024 steigern. Der Nettogewinn soll bis dahin auf 4,2 Milliarden Euro von zuletzt 2,7 Milliarden Euro zulegen. Die Commerzbank plant eine Senkung der Kosten - inklusive Stellenabbau - sowie ein stetiges Ertragswachstum. Zudem hat die Bank ihre erst im September nachgebesserten Ziele für 2027 erhöht. Die Bank setzt unter anderem auf den Ausbau des Wealth- und Asset-Managements sowie eine höhere Kundendurchdringung und Kapitaleffizienz im Firmenkundensegment. Die Erträge sollen bis 2028 im Jahr um 4 Prozent zulegen, getragen vom Provisionsüberschuss. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (n Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET 4 QUARTAL* 4Q24 ggVj 4Q23 Erträge 2.956 +23% 2.409 Zinsüberschuss 2.080 -2% 2.126 Provisionsüberschuss 945 +18% 798 Risikovorsorge 214 -15% 252 Verwaltungsaufwand 1.693 +9% 1.557 Operatives Ergebnis 996 +84% 542 Eigenkapitalrendite (RoTE) 10,1 -- 5,2 Ergebnis vor Steuern 996 +85% 537 Ergebnis nach Steuern/Dritten 750 +90% 395

COMMERZBANK

will die Aktionäre noch stärker als bisher am Gewinn beteiligen. Wie die Bank im Rahmen ihrer neuen Strategie mitteilte, strebt sie für die Jahre 2026 bis 2028 eine Ausschüttungsquote von 100 Prozent des Nettoergebnisses nach AT-Kuponzahlungen an. Für 2024 soll die Ausschüttungsquote 71 Prozent betragen, wie die Bank bereits Ende Januar mitgeteilt hatte.

SIEMENS ENERGY

baut etwa 60 bis 100 Stellen in der Türkei und weitere 130 in Spanien ab. Siemens Energy ist bemüht, die Kosten bei seinem verlustbringenden Windturbinengeschäft Siemens Gamesa zu senken. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, der Stellenabbau in Spanien und in der Türkei erfolge vor möglichen weiteren Kürzungen, die in die Tausende gehen könnten und über die noch verhandelt werde.

THYSSENKRUPP

hat im Auftaktquartal 2023/24 bei weniger Umsatz operativ deutlich mehr verdient. Der Ruhrkonzern rechnet in nahezu allen Geschäftsfeldern mit weniger Nachfrage als bisher und kappte deshalb für das bis Ende September laufende Gesamtjahr seine Wachstumsprognose. Beim Free Cashflow wird nach Anzahlungen für eine Auftragserweiterung im Marineschiffbau dafür anders als bisher mit einem positiven Wert gerechnet. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24/25 ggVj 1Q24/25 ggVj 1Q23/24 Auftragseingang 12.481 +57% -- -- 7.973 Umsatz 7.831 -4% 8.349 +2% 8.181 EBIT bereinigt 191 +127% 75 -11% 84 EBIT-Marge bereinigt 2,4 -- 0,9 -- 1,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten -51 -- 37 -- -314 Ergebnis je Aktie -0,08 -- 0,06 -- -0,50 Free Cashflow vor M&A -21 -- -228 -- -531

VW

Volkswagen und Audi erwägen, einzelne Verbrennermodelle in Europa länger laufen zu lassen. Das berichten mehrere Insider dem Handelsblatt und verweisen auf die anstehende Investitionsplanungsrunde bei VW, die in den kommenden Wochen stattfinden soll und eine Entscheidung in dieser Frage herbeiführen könnte.

HELLOFRESH

Beim Kochboxenversender drohen Sparmaßnahmen und personelle Einschnitte. Der größte Hellofresh-Aktionär, die Investmentfirma Active Ownership Capital (AOC) aus Luxemburg, drängt laut einer Investorenpräsentation, die der Wirtschaftswoche vorliegt, auf zum Teil drastische Maßnahmen.

FRAPORT

hat im Januar in Frankfurt mit 3,9 Millionen Passagieren 3,1 Prozent weniger Fluggäste befördert als im Vorjahr. Als Grund nannte Fraport Angebotskürzungen der Lufthansa-Gruppe, während die Gruppe der anderen Airlines Zugewinne erzielte. Das Cargo-Volumen sank im Berichtsmonat um 3,9 Prozent auf 148.321 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen war mit minus 0,4 Prozent fast stabil bei 30.938 Starts und Landungen.

SCHOTT PHARMA

hat im ersten Geschäftsquartal 2024/25 bei etwas geringeren Umsätzen deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen in Erwartung eines stärkeren zweiten Halbjahres. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24/25 ggVj 1Q24/25 ggVj 1Q23/24 Umsatz 230 -1% 230 -1% 232 EBITDA 58 -20% 60 -17% 73 EBITDA-Marge 25,1 -- 26,3 -- 31,3 EBIT 39 -33% 41 -29% 58 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 -35% 31 -29% 44 Ergebnis je Aktie 0,19 -34% 0,21 -28% 0,29

TECHNOTRANS

hat 2024 auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mit Umsatz sowie EBIT-Marge die eigene Prognose verfehlt. Im vierten Quartal 2024 verbuchte die Gesellschaft einen Konzernumsatz von 62,5 Millionen Euro bei einer Konzern-EBIT-Marge von 7,6 Prozent. Damit sei die Entwicklung gegenüber den Vorquartalen des Geschäftsjahres 2024 nochmals deutlich gesteigert worden.

ESSILORLUXOTTICA

hat im vierten Quartal 2024 vom Wachstum in Nordamerika und China profitiert. Der wies einen Quartalsumsatz von 6,78 Milliarden Euro aus, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 9,2 Prozent zu konstanten Wechselkursen entspricht. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten den Umsatz im Mittel auf 6,68 Milliarden Euro veranschlagt. Im Gesamtjahr 2024 stieg der Betriebsgewinn zu konstanten Wechselkursen um 9,4 Prozent auf 4,41 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg auf 2,36 Milliarden Euro von 2,29 Milliarden im Jahr 2023 und blieb damit unter der Konsensschätzung von 2,5 Milliarden Euro. Die Dividende soll unverändert 3,95 Euro je Aktie betragen.

NESTLE

hat vergangenes Jahr das schwächste organische Umsatzwachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten verzeichnet. Der Konzern berichtete über einen Zuwachs der Erlöse um lediglich 2,2 Prozent. Im Jahr zuvor hatte Nestle noch ein Umsatzplus von 7,2 Prozent erzielt. Hintergrund sind schwache Verbraucherausgaben nach Jahren hoher Inflation. Analysten haben einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit einem Plus von 2,1 Prozent gerechnet.

WIENERBERGER

will jährlich 1 bis 2 Prozent des Grundkapitals einziehen, je nach Marktbedingungen. Wie der Baustoffkonzern mitteilte, ist dies Teil seiner Strategie, eine konsequente Capital Allocation Policy zur laufenden Steigerung des Shareholder Value bei gleichzeitiger Wahrung der starken finanziellen Position zu verfolgen.

HOMETOGO

übernimmt den Ferienvermietungsanbieter Interhome von Migros. Der Kaufpreis für Interhome (Enterprise Value) beträgt den weiteren Angaben zufolge 150 Millionen Franken in bar zuzüglich aufgeschobener Zahlungen von bis zu 85 Millionen Franken. Einen Teil des Kaufpreises will Hometogo über eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 85 Millionen Euro finanzieren.

MICHELIN

verzeichnete 2024 einen Nettogewinnrückgang auf 1,89 Milliarden Euro von 1,98 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz verringerte sich infolge von Volumenrückgängen um 4,1 Prozent auf 27,19 Milliarden Euro. Das Segment-Betriebsergebnis - eine wichtige Kennzahl für das Unternehmen - ging auf 3,38 Milliarden von 3,57 Milliarden Euro zurück. Michelin hatte zuletzt ein operative Segmentergebnis von rund 3,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Mittel einen Umsatz von 27,16 Milliarden Euro, einen Nettogewinn von 2,15 Milliarden und ein operatives Segmentergebnis von 3,35 Milliarden Euro erwartet.

CISCO SYSTEMS

hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Denn der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal übertraf die Erwartungen - gestützt durch eine starke Nachfrage.

