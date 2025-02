Der Essenslieferant Delivery Hero blickt optimistisch in die Zukunft und prognostiziert für das Jahr 2025 einen operativen Gewinn von bis zu einer Milliarde Euro. Das bereinigte EBITDA soll auf 975 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro ansteigen, was eine deutliche Steigerung gegenüber den etwa 750 Millionen Euro aus dem Vorjahr bedeutet. Beim Bruttowarenwert strebt das Unternehmen ein Wachstum von acht bis zehn Prozent an, während der bereinigte Umsatz um 17 bis 19 Prozent zulegen soll. Diese positiven Aussichten werden durch eine solide Liquiditätsposition gestützt, die sich Ende 2024 auf 3,8 Milliarden Euro belief.

Strategische Optimierung der Kapitalstruktur

In einem bedeutenden strategischen Schritt plant Delivery Hero den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Wert von etwa einer Milliarde Euro. Diese Maßnahme, die aus den Erlösen des kürzlich erfolgten Börsengangs der Tochtermarke talabat finanziert wird, zielt auf Schuldverschreibungen mit Fälligkeiten in den Jahren 2025, 2026 und 2027 ab. Durch diese Initiative konnte das Unternehmen bereits seine Nettoverschuldung im Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro reduzieren, was die finanzielle Stabilität weiter stärkt.

