Der Zahlungsdienstleister PayPal verzeichnete am Donnerstagmorgen einen moderaten Kursanstieg von 0,2 Prozent auf 73,54 Euro an der XETRA-Börse. Das Tageshoch wurde bei 73,67 Euro markiert, während der Handelstag bei 73,60 Euro eröffnet wurde. Diese Entwicklung erfolgt in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld, in dem besonders der niederländische Konkurrent Adyen durch beeindruckende Geschäftszahlen auf sich aufmerksam macht.

Jahresausblick und Marktposition

Die Analysten prognostizieren für PayPal im laufenden Jahr einen Gewinn von 5,04 USD je Aktie. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen bereits einen Umsatzanstieg von 3,70 Prozent auf 8,33 Milliarden USD verbuchen, wobei das Ergebnis je Aktie bei 1,12 USD lag. Das 52-Wochen-Hoch von 91,14 Euro zeigt noch deutliches Aufwärtspotenzial, liegt aber derzeit knapp 24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Die nächsten Quartalsergebnisse, die für Ende April erwartet werden, könnten weitere wichtige Impulse für die Kursentwicklung liefern.

Anzeige

PayPal-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PayPal-Analyse vom 13. Februar liefert die Antwort:

Die neusten PayPal-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PayPal-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...