Die Novartis-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen merklichen Kursrückgang an der Schweizer Börse SIX. Im Handelsverlauf rutschte der Pharmawert um 1,35 Prozent auf 96,48 Franken ab, nachdem das Papier bereits mit Verlusten in den Handelstag gestartet war. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 102,72 Franken, das Anfang September verzeichnet wurde. Die aktuelle Kursentwicklung zeigt eine zunehmende Verunsicherung der Anleger, die sich auch im erhöhten Handelsvolumen widerspiegelt - allein am Vormittag wechselten bereits über 196.000 Aktien den Besitzer.

Analysten sehen Herausforderungen voraus

Ein wesentlicher Grund für die gedämpfte Stimmung liegt in der jüngsten Analyse der UBS, die auf bevorstehende Herausforderungen hinweist. Die Experten sehen den Pharmakonzern vor einer Phase bedeutender Patentausläufe und erwarten für das kommende Jahr nur wenig Innovatives aus der Forschungspipeline. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den aktuellen Analystenprognosen wider, die im Durchschnitt ein Kursziel von 99,13 Franken ausweisen. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn je Aktie von 8,19 Dollar, während die prognostizierte Dividende bei 3,89 Dollar liegt.

