Die MTU Aero Engines AG steht vor bedeutenden Veränderungen in der Konzernführung, während die Geschäftszahlen für 2024 den Erwartungen entsprechen dürften. Der Triebwerkshersteller rechnet für das vergangene Jahr mit einem Umsatzwachstum von etwa 38 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro, was innerhalb der angekündigten Spanne von 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro liegt. Das bereinigte operative Ergebnis soll die Marke von einer Milliarde Euro leicht übertreffen. Für die Aktionäre plant das Unternehmen eine Dividendenerhöhung um 10 Prozent auf 2,20 Euro je Aktie. Die Wachstumsperspektiven bleiben auch für 2025 positiv, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 8,3 und 8,5 Milliarden Euro.

Personelle Neuausrichtung im Management

Ein bedeutender Einschnitt zeichnet sich in der Führungsetage ab, wo CEO Lars Wagner seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und zur Konkurrenz wechselt. Die Position wird künftig von Johannes Bussmann besetzt. Zudem übernimmt Katja Garcia Vila zur Jahresmitte die Rolle der Finanzvorständin von Peter Kameritsch. Diese Führungswechsel erfolgen in einer Phase, in der die Aktie sich nach einem Jahreshoch von 350,20 Euro im Januar 2025 aktuell im Bereich von 330 Euro bewegt. Die Analysten bleiben dennoch optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 351,70 Euro.

Anzeige

MTU Aero Engines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MTU Aero Engines-Analyse vom 13. Februar liefert die Antwort:

Die neusten MTU Aero Engines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MTU Aero Engines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MTU Aero Engines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...