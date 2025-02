Die Beiersdorf-Aktie zeigte im heutigen Handelsverlauf eine deutliche Abwärtsbewegung an der XETRA-Börse. Nach einem Handelsstart bei 126,70 EUR sank der Kurs im Tagesverlauf kontinuierlich und markierte ein Tagestief von 124,45 EUR. Zum Nachmittag notierte die Aktie bei 126,45 EUR, was einem Minus von 0,4 Prozent entspricht. Der Handelsumsatz belief sich auf 174.611 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Positionierung im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das am 14. Mai 2024 erreicht wurde. Mit dem derzeitigen Kursniveau liegt die Aktie rund 17 Prozent unter diesem Höchststand.

Dividenden- und Zukunftsaussichten

Die Analystengemeinschaft bleibt trotz der aktuellen Kursschwäche optimistisch für die weitere Entwicklung der Beiersdorf-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 141,63 EUR sehen Experten deutliches Aufwärtspotenzial. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 1,00 EUR je Aktie im Jahr 2023 erwarten Analysten für das kommende Jahr eine Erhöhung auf 1,05 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 4,30 EUR, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

