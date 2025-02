Die Nemetschek SE verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte die Aktie des Softwareunternehmens auf ein neues Jahreshoch von 123,70 Euro, was einer Wertsteigerung von 0,8 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Vorjahreszeitraum - seit dem 52-Wochen-Tief von 79,30 Euro im April 2024 konnte das Papier eine beeindruckende Aufholjagd hinlegen. Das Handelsvolumen zeigte mit über 67.000 gehandelten Aktien ein lebhaftes Interesse der Anleger.

Geschäftsentwicklung und Dividendenaussicht

Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Mit einem Umsatzplus von 15,1 Prozent auf 253,03 Millionen Euro im letzten Quartal demonstriert Nemetschek kontinuierliches Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,53 Euro. Zudem dürfen sich Aktionäre auf eine erhöhte Dividendenausschüttung freuen - Experten rechnen mit einer Steigerung von 0,48 Euro auf 0,534 Euro je Aktie.

