Die Handelsplattform Robinhood verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Erfolg, der sich in einem deutlichen Kursanstieg von über 12 Prozent auf 62,79 USD widerspiegelte. Der Finanzdienstleister profitierte dabei besonders von der Renaissance des Kleinanlegerhandels und dem florierenden Kryptowährungsmarkt. Die transaktionsbasierten Einnahmen aus dem Kryptohandel verzeichneten einen spektakulären Anstieg von mehr als 700 Prozent auf 358 Millionen USD. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37,1 Prozent auf 643 Millionen USD, während der Gewinn je Aktie bei 0,17 USD lag - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,10 USD im Vorjahresquartal.

Expansion und Marktwachstum

Die positive Entwicklung wurde maßgeblich durch das günstige Handelsumfeld im Jahr 2024 begünstigt, in dem sowohl Bitcoin als auch die US-Aktienmärkte neue Höchststände erreichten. Robinhood, das vor einem Jahrzehnt den provisionsfreien Handel revolutionierte, setzt seine Expansionsstrategie fort und zielt darauf ab, erfahrenere Anleger anzusprechen. Diese Strategie scheint Früchte zu tragen, da das Unternehmen seine Marktposition gegenüber etablierten Wettbewerbern wie Vanguard und Fidelity Investments weiter ausbaut. Die steigenden Handelsvolumina in Aktien, Optionen und Kryptowährungen im vierten Quartal deuten auf ein gestiegenes Vertrauen der Privatanleger in verschiedene Risikosegmente hin.

Anzeige

Robinhood-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Robinhood-Analyse vom 13. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Robinhood-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Robinhood-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Robinhood: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...