Die Sony Group verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an den Finanzmärkten, nachdem der japanische Technologie- und Unterhaltungsriese seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 nach oben korrigiert hat. Der Konzern erwartet nun einen Jahresumsatz von 13,2 Billionen Yen, was etwa 83 Milliarden Euro entspricht und die bisherigen Schätzungen deutlich übertrifft. Auch beim operativen Gewinn zeigt sich Sony optimistisch und hebt die Erwartungen auf 1,34 Billionen Yen an. Diese positive Entwicklung spiegelt sich bereits in den aktuellen Quartalszahlen wider, die einen Umsatzanstieg von 18 Prozent auf 4,4 Billionen Yen aufweisen. Der operative Gewinn konnte trotz eines schwächelnden Finanzierungsgeschäfts um ein Prozent gesteigert werden, was die Analystenerwartungen übertraf.

Unterhaltungssparte als Wachstumsmotor

Besonders hervorzuheben ist die starke Performance im Unterhaltungssektor, wo Sony von seiner strategischen Ausrichtung profitiert. Die PlayStation 5 erweist sich auch im fünften Jahr nach Markteinführung als zuverlässiger Umsatzbringer. Gleichzeitig floriert das digitale Geschäft mit Musik-Streaming und Mobile Gaming. Die konsequente Erweiterung der Spielebibliothek und die stetig wachsende Nutzerbasis versprechen auch für die kommenden Jahre eine stabile Gewinnentwicklung. Diese erfolgreiche Transformation vom reinen Elektronikkonzern zum Unterhaltungsgiganten unterstreicht Sonys zukunftsorientierte Positionierung im globalen Markt.

Anzeige

Sony-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sony-Analyse vom 13. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Sony-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sony-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sony: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...