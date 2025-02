Der Technologiegigant aus Cupertino steht vor einer bedeutenden Expansion seiner KI-Strategie im chinesischen Markt. Nach aktuellen Entwicklungen plant das Unternehmen, seine "Apple Intelligence" genannten KI-Funktionen bis Mitte 2025 auch für chinesische iPhone-Nutzer verfügbar zu machen. Diese Initiative erfolgt vor dem Hintergrund eines zunehmend wettbewerbsintensiven Smartphone-Marktes in China, wo das Unternehmen mit sinkenden Verkaufszahlen konfrontiert ist. Um den lokalen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet der Konzern eng mit führenden chinesischen Technologieunternehmen wie Alibaba und Baidu zusammen, die ihre Expertise im Bereich künstlicher Intelligenz einbringen werden.

Strategische Partnerschaft für den asiatischen Markt

Die Implementierung der KI-Funktionen wird von mehreren Teams sowohl in den USA als auch in China vorangetrieben. Diese Zusammenarbeit ist notwendig, da der bisherige KI-Partner OpenAI aufgrund US-amerikanischer Gesetzgebung nicht in China operieren darf. Die neuesten iPhone-Modelle wurden in China bislang ohne die KI-Funktionen ausgeliefert, da zum Verkaufsstart kein lokaler Partner gefunden werden konnte. Mit der geplanten Integration eigener KI-Modelle, unterstützt durch das Know-how von Alibaba und Baidu, zielt das Unternehmen darauf ab, seine Marktposition gegenüber lokalen Konkurrenten wie Xiaomi und Huawei zu stärken und den wachsenden Anforderungen des chinesischen Marktes gerecht zu werden.

