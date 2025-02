Die Kryptobörse Coinbase verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Erfolg mit einem deutlichen Umsatzanstieg auf 2,27 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 88 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das Unternehmen übertraf damit die Markterwartungen erheblich, was sich auch im Gewinn je Aktie widerspiegelte, der mit 4,68 Dollar mehr als das Vierfache des Vorjahreswertes erreichte. Im Gesamtjahr 2024 konnte Coinbase seinen Umsatz auf 6,29 Milliarden Dollar steigern und einen Gewinn je Aktie von 9,48 Dollar erwirtschaften, was die Analystenprognosen deutlich übertraf.

Optimistische Zukunftsprognosen für Kryptomarkt

Die Führung von Coinbase zeigt sich äußerst optimistisch für die Zukunft der Kryptowährungen und prognostiziert, dass bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu 10 Prozent des globalen BIP in tokenisierter Form vorliegen könnten. Dies würde einem Wert von mehr als 10 Billionen Dollar entsprechen. Das Unternehmen sieht sich dabei als bevorzugter Partner für die digitale Transformation und plant, seinen Wachstumskurs durch die Weiterentwicklung bestehender Produkte und die Erschließung neuer Kryptokategorien fortzusetzen. Trotz der positiven Geschäftsentwicklung reagierte die Aktie im vorbörslichen Handel zunächst mit leichten Gewinnmitnahmen.

