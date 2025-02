Der führende Entwickler von Energieplattformen für Meereswellen, Ocean Power Technologies, verzeichnet aktuell eine bedeutende Marktbewegung. Die Aktie notiert am 15. Februar bei 0,741 USD, was einem Tagesrückgang von 6,92 Prozent entspricht. Trotz des jüngsten Rückschlags zeigt der Titel eine bemerkenswerte Entwicklung über längere Zeiträume - im Monatsvergleich steht ein Plus von 15,63 Prozent, während die Jahresperformance sogar bei über 106 Prozent liegt. Mit einer Marktkapitalisierung von 103 Millionen Euro bleibt das Unternehmen ein aktiver Player im Bereich erneuerbarer Meeresenergie.

Ausblick auf Q3-Ergebnisse

Die Anleger richten ihren Blick nun auf den 17. März 2025, wenn Ocean Power Technologies seine Quartalsergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2025 vorlegen wird. Diese Zahlen werden besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertungskennzahlen mit Spannung erwartet, da das Unternehmen derzeit ein KUV von 19,59 aufweist.

