Der Aktienkurs des führenden nordamerikanischen Eisenbahnunternehmens Canadian National Railway verzeichnete am 15. Februar einen leichten Rückgang von 0,96 Prozent auf 101,60 USD. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 60,9 Milliarden Euro. Besonders im Fokus steht die bevorstehende Teilnahme des Konzerns an der Barclays Industrial Select Conference am 19. Februar 2025, bei der das Management wichtige Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben wird.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,49 für das Jahr 2025 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,16 zeigt sich das Unternehmen finanziell solide aufgestellt. Die Aktie notiert derzeit 2,85 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt jedoch weiterhin 31,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Anzeige

Canadian National Railway-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Canadian National Railway-Analyse vom 15. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Canadian National Railway-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Canadian National Railway-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Canadian National Railway: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...