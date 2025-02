Die Digital X Limited verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend. Am 15. Februar 2025 erreichte die Aktie einen Kurs von 0,045 USD, was einem signifikanten Anstieg von 9,76 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider, wo das Unternehmen ein Plus von 21,62 Prozent verbuchen konnte. Mit einer Marktkapitalisierung von 50,0 Millionen Euro und einem äußerst niedrigen KUV von 0,05 zeigt sich das Unternehmen in einer interessanten Position.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Der aktuelle Cash-Flow von 168,7 Millionen USD und ein Jahresüberschuss von 40,0 Millionen USD unterstreichen die solide Geschäftsentwicklung des Blockchain-Technologie-Spezialisten. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 0,32, während sich das KGV auf 1,35 beläuft - Kennzahlen, die auf eine starke operative Performance hinweisen.

