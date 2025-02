Die Redwood Trust verzeichnet am 15. Februar 2025 einen weiteren Rückgang im Aktienkurs. Der Hypothekenfinanzierer notiert aktuell bei 6,36 USD, was einem Tagesverlust von 1,40 Prozent entspricht. Die negative Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, bei der die Aktie einen Verlust von 0,63 Prozent aufweist. Mit einer Marktkapitalisierung von 792,5 Millionen Euro bleibt das Unternehmen dennoch ein bedeutender Akteur im REIT-Hypotheken-Sektor.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein KGV von 8,15 prognostiziert. Die letzte Quartalsdividende wurde am 23. Dezember 2024 in Höhe von 0,18 USD ausgezahlt. Der aktuelle Kurs liegt zwar 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber weiterhin 28,14 Prozent unter dem Jahreshoch.

Anzeige

Redwood-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Redwood-Analyse vom 15. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Redwood-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Redwood-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Redwood: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...