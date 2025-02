Der Halbleiterhersteller Allegro Microsystems verzeichnet eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg am 15. Februar 2025 auf 25,74 USD, was einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des in Manchester, New Hampshire, ansässigen Unternehmens beläuft sich aktuell auf 4,5 Milliarden Euro. Im laufenden Monat konnte die Aktie bereits ein Plus von 11,14 Prozent verbuchen.

Finanzielle Kennzahlen im Überblick

Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 26,08 und einer Gesamtzahl von 184,1 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von integrierten Sensorschaltungen spezialisiert hat, in einer stabilen Position. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt derzeit 0,99 USD.

