Die L'Oreal Co ADR verzeichnete am 15. Februar 2025 einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 0,87 Prozent auf 71,95 USD. Der Kosmetikkonzern, der mit einer Marktkapitalisierung von 183,0 Milliarden Euro zu den Schwergewichten der Branche zählt, konnte damit den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Im Monatsvergleich steht jedoch ein leichter Rückgang von 0,29 Prozent zu Buche.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 24,90 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 25,28 liegt die Bewertung der Aktie über dem langjährigen Durchschnitt. Der Kurs notiert derzeit 7,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber noch deutlich unter dem Jahreshoch.

