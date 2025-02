Die Allgeier SE verzeichnet an der Frankfurter Börse eine positive Entwicklung. Der IT-Dienstleister schloss den gestrigen Handelstag mit einem Kurs von 15,20 EUR ab, was einem Anstieg von 0,16 Prozent entspricht. Im Monatsvergleich konnte die Aktie des Münchner Unternehmens ein Plus von 0,66 Prozent erzielen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 174,0 Millionen Euro bleibt Allgeier ein wichtiger Akteur im deutschen IT-Sektor.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens zeigen ein differenziertes Bild: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell bei 0,36, während sich das Kurs-Cashflow-Verhältnis auf 5,51 beläuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13,30 und spiegelt die solide operative Entwicklung des Unternehmens wider.

