Die Roche-Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Aufwärtsentwicklung im laufenden Monat. Der aktuelle Kurs von 311,25 EUR (Stand: 15. Februar 2025) spiegelt einen Monatsgewinn von 3,03 Prozent wider. Das Schweizer Pharma-Unternehmen, das mit einer Marktkapitalisierung von 218,7 Milliarden Euro zu den führenden Healthcare-Konzernen zählt, zeigt damit eine stabile Performance in einem dynamischen Marktumfeld.

Kommende Investorenveranstaltungen

In der nächsten Woche stehen wichtige Termine für Investoren an: Am 19. Februar nimmt Roche am Citi Virtual Oncology Leadership Summit teil, gefolgt von einem Investor Meeting am 20. Februar. Anfang März wird das Unternehmen auf der TD Cowen Healthcare Conference vertreten sein.

Anzeige

Roche-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Roche-Analyse vom 15. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Roche-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Roche-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Roche: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...