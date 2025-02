Die US-amerikanische Pharmafirma Eli Lilly & Co. hat zum 14. Februar 2025 ihre vierteljährliche Dividende auf 1,50 USD angehoben, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der November-Ausschüttung von 1,30 USD entspricht. Gleichzeitig verzeichnete die Aktie am 15. Februar einen Kursrückgang von 3,21 Prozent auf 844,03 USD. Die Lilly Endowment Inc., ein wichtiger Anteilseigner des Unternehmens, trennte sich kürzlich von Aktien im Wert von 31,18 Millionen US-Dollar.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 737,6 Milliarden Euro zählt Eli Lilly zu den wertvollsten Pharmaunternehmen weltweit. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 37,39, während der Aktienkurs aktuell 15,22 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch notiert.

Anzeige

Eli Lilly and-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Eli Lilly and-Analyse vom 16. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Eli Lilly and-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Eli Lilly and-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Eli Lilly and: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...