Die Sika ADR konnte am 13. Februar 2025 einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Der Handelstag schloss mit einem Plus von 3,02 Prozent, wodurch der Aktienkurs auf 26,59 USD kletterte. Diese Entwicklung fügt sich in einen positiven Monatstrend ein, der eine Wertsteigerung von 5,35 Prozent aufweist. Die Marktkapitalisierung des Spezialchemie-Unternehmens beläuft sich aktuell auf 41,1 Milliarden Euro.

Aktuelle Kennzahlen

Der aktuelle Kurs liegt bei 25,60 Euro, während das für 2025 prognostizierte KGV bei 25,44 steht. Mit einer Gesamtzahl von 1,6 Milliarden ausstehenden Aktien bleibt das Unternehmen einer der bedeutenden Akteure im Bereich der Spezialchemie.

