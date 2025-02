Die HWA AG verzeichnete am 14. Februar einen moderaten Kursanstieg von 0,71 Prozent auf 2,84 EUR. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zur jüngsten Monatsperformance des Unternehmens, das im Bereich Automobilrennsport und Fahrzeugkomponenten tätig ist. Die Aktie musste in den vergangenen vier Wochen einen Rückgang von 9,21 Prozent hinnehmen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 17,0 Millionen Euro zeigt sich das Unternehmen derzeit in einer herausfordernden Position.

Finanzkennzahlen im Überblick

Der aktuelle Aktienkurs liegt zwar 60,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter dem Jahreshöchststand. Die Bewertungskennzahlen spiegeln die aktuelle Situation wider: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,20, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei -1,70 liegt.

