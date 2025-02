Die Coca-Cola Company steht kurz vor einem bedeutenden Auftritt bei der Consumer Analyst Group of New York Conference am 18. Februar 2025. Der Getränkeriese, dessen Aktie derzeit bei 65,58 EUR notiert, verzeichnete zuletzt eine positive Monatsentwicklung von +7,04%. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,8 Milliarden EUR behauptet sich der Konzern weiterhin als einer der wertvollsten Getränkehersteller weltweit.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Die jüngste Entwicklung zeigt ein prognostiziertes KGV von 21,87 für das laufende Jahr 2025. Der Aktienkurs liegt aktuell +17,84% über dem 52-Wochen-Tief, während die letzte Quartalsdividende 0,48 USD betrug.

